Kardioloog Margus Viigimaa Tõnu Raadiku raviarvetest: summa on täiesti ülepaisutatud

Regionaalhaigla kardioloogia valdkonna teadus- ja arendusjuht ning Tallinna Tehnika­ülikooli tervisetehnoloogiate instituudi professor Margus Viigimaa (63), kes on Tõnu Raadiku juhtumiga meedia vahendusel tuttav, ütleb, et ligi poole miljoni euro suurune arve tundub liiga kõrge.

"Ma ei tea juhtumi üksikasju ning erinevates erakliinikutes võivad need summad väga erinevad olla, kuid arve pool miljonit tundub täiesti ülepaisutatud," lausub Viigimaa. Ta selgitab, et operatsioonid ise ei pruugi kallid olla, kuid raviarved kasvavad suureks olukorras, kus patsiendil tekivad tüsistused ning ta on pikalt intensiivravis ja haiglas. "Aga seal ei olnud sellist situatsiooni, patsient sai vähem kui kahe nädalaga haiglast välja."

Viigimaa ütleb, et Eestis on ravikulud võrreldes muu maailmaga palju väiksemad, mujal tuleb sama ravi kulud korrutada kahe või kolmega ning turistide seas populaarsetes piirkondades on haiglaravi tavaliselt veel kallim. Samas ta rõhutab, et ehkki Eestis on väiksemad hinnad, on siinne meditsiin heal tasemel, kuluefektiivsuselt Euroopas tipus.

Raadiku elukaaslane Ann Tennole oli haiglas öeldud, et 150 000 ­eurole tehtud kindlustus katab kõik ravikulud, kuid BTA Kindlustusest öeldi talle, et neile esitati haiglast arvatust kordades suurem arve – 559 402 USA dollarile, mis on 497 381 eurot.

"Ehmatasin selle arve jutu peale. Minu jaoks oli see number üllatus. Mulle öeldi haiglas täiesti teised arvud, kui kindlustus räägib, ja sellest ma aru ei saa, kus erinevus tekib. Enne haiglast väljatulekut oli vaja deponeerida lisa garantiisumma nagu alguseski – 64 549 eurot enne operatsiooni ja 43 111 eurot nüüd, enne haiglast välja tulekut," selgitab Ann. "Minu arusaamise kohaselt oli neil ülejäänud summa kohta kindlustuse garantii või siis on midagi, millest ei räägita. Kindlustuse ja haigla vahelist arvet ei ole mulle näidanud ei haigla ega kindlustus."