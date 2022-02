Mitmeid iluprotseduure teinud sisulooja Seidi Voogre: mulle meeldib ilusüstidega kaasnev valu

Sky.ee saates "Pidžaamapidu Adaga" tunnistas saatejuht, et nii tema kui Seidi jaoks on huulte täiendamine olnud nende jaoks viimased kaks aastat väga oluline. Ja nagu ikka on palju ka neid, kes mitte midagi ütlemise asemel arvavad, et see on nüüd nende koht kedagi kritiseerida. Nii läks ka Adaga, kes hiljuti lasi huuli uuesti täiendada ja sai selle eest ka palju kriitikat.

"See on täiesti tavaline juba," sõnas Ada. "Ma arvan, et nad annavad hinnanguid, kuna nad on kadedad," lisas Ada ning Seidi oli selle väitega nõus.

Peale huulte lasi Seidi endal ka kaelajoont rohkem välja tuua, muidu, nagu ta ise arvas, siis olid pea ja kael ühelaiused. Uurides, kas see protseduur oli ka valus, sõnas Seidi: "Mul on ilusüstide ja tätoveerimistega see, et mulle meeldib see valu. Ma läheks huuli tegema uuesti, sest mulle meeldib see valu."

Seidi tunnistas ka, et teda sotsiaalmeedias kritiseerijad ei kõiguta, kuid tema emale ei meeldi protseduurid, mida noor naine endaga teeb. "Talle meeldib naturaalne. Siis, kui mu ema ütles, et natuke suured on, siis [mõjutas], aga see läks ka ühest kõrvast sisse ja teisest välja," ütles Seidi.

Seidi on näoga mitmeid protseduur teinud ning mingi aeg tagasi mõtles, et võiks ka rindadega midagi teha. "Aga ma olen võtnud beebipille, mis teevad ka nagu suuremaks ja keha läheb proportsiooni rohkem. Ja siis see mõte ei ole peas enam," rääkis Seidi.

Kui juba nägu ja rinnad jutuks tuli, siis ei saanud mainimata jätta ka tagumikku. Ada uuris Seidilt, mida viimane arvab BBL'ist ehk brasiilia tagumiku tõstmisest. Seidi arvab, et kogu protseduur on rõve ja ohtlik ning tema jaoks liialt ekstreemne, et seda teha.