Rihanna plaanib pärast lapse sündi oma kallimaga kodumaal abielluda

33-aastased muusikud avaldasid sel nädalal beebiuudise läbi imeliste New Yorgis tehtud piltide, vahendas DailyMail. Nüüd on paar mõista andnud, et nad plaanivad pärast lapse sündi Rihanna kodumaal abielluda ning lauljanna soovib paluda, et riigi peaminister Mia Mottley oleks tema lapse ristiema.

Allikas sõnas Sunday Mirrorile: "Rihanna on A$APist lummatud. Neil on väga lähedane suhe ja Rihanna on alati väga traditsiooniline olnud. Nad kindlasti abielluvad. Rihanna on sõpradele öelnud, et tahab temaga igavesti koos olla, ja A$AP on sama teinud."

"Praegu ei ole teada, millal liit luuakse, aga kindlasti mitte enne lapse sündi. Rihanna on alati tahtnud abielluda ja A$AP on tema igavesti inimene," lisas allikas.

Allika sõnul tehakse pulmad Barbadoses, sest seal on Rihanna pere ning saareriik on nende mõlema jaoks eriline.

Maailma ühel rikkaimal lauljal Rihannal on oma isa Ronald Fentyga, kes on minevikus maadelnud narkootikumide- ja alkoholisõltuvusega, olnud väga pingeline läbisaamine. Loodetavasti tütre ja isa suhe soojeneb, mil Rihanna saab emaks, vahendas Page Six.

"Ma olen mega põnevil – viisakalt öeldes hüppasin rõõmust lakke. Ma olen nii elevil ja ootusärevust täis," ütles Rihanna isa Fenty. "Ta on alati rääkinud, et soovib tulevikus emaks saada. Mu tütrest saab hea ema," jätkas ta.