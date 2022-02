Sõbrad, tuttavad ja pereliikmed mälestavad Urmas Voolpriitu: jää hüvasti, mu väike vennake!

Ajakirjanik ja stsenarist Gert Kiiler oli suur Blindsi fänn. "Kohe pärast esimese loo kuulmist olin ma Blindi fänn. Mul on olemas peaaegu kõik nende plaadid kõigis formaatides jne. Ja nagu väikeses Eestis ikka, siis pole mingi ime, kui suvalisel päeval satud ühe oma lemmikartistiga tööalaselt juhuslikult kokku. Nii juhtus Urmasega, kui trehvasime "ENSV" võtteplatsil. Ehkki neid kohtumisi ja vestlusi oli vaid paar tükki, jäi mulje, nagu tunneksime aastaid. Lihtsalt selline mõnus jutuajamine, lõõpimine jms. Ja nüüd siis niimoodi... Kuradi kurb on olla... Puhka rahus ja aitäh, et olid!" jagas Kiiler enda tundeid.

Autor Kristi Luik sai osa Urmase loometegevusest. "Mäletan, kuidas see lugu sündis minu köögis. You were always one of my favorites," kirjutas ta, lisades juurde The Tuberkuloitedi laulu "Tantsin valssi".