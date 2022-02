2000. aastal oli olukord kuninglikus perekonnas täielikult teistsugune, kui see on praegu. Charlesi reputatsiooni kummitas endiselt printsess Dianaga juhtunu ning tuua suhe Camilla Parker-Bowlesiga avalikkuse ette oli ülimalt julge samm. Avalikkusele ei meeldinud Camilla üldse, sest just teda süüdistati selles, et Charlesi ja Diana "muinasjutt" läbi sai. Ka kuninganna Elizabeth II ei olnud tema fänn, vaatamata sellele, et Camilla oli Charlesi kinnisideeks olnud juba 30 aastat.

Toona poleks keegi arvanud, et ühel hetkel jõutakse nii kaugele, et kuninganna teatab ise, et siis, kui Charles saab kuningaks, antakse Camillale kuninganna tiitel.