Valju vaikus: Harry ei soovinud kuningannale trooniaastapäeva puhul õnne. Kas põhjus peitus Camillas?

Kuigi Harry ja tema abikaasa Meghan loobusid sotsiaalmeediast juba kaks aastat tagasi, siis viimasel ajal on nad tähtsate tähtpäevade puhul saatnud tervitusi oma veebilehe kaudu. Harry käitumine on vägagi üllatav, sest ta oli aastaid kuninganna lemmiklapselaps ning tegemist on väga tähtsa sündmusega kogu Ühendkuningriigi jaoks.

Spekuleeritakse, et oma osa võis mängida fakt, et Elizabeth II teatas tähtpäeva õhtul ametliku avaldusega, et ta annab oma õnnistuse Cornwalli hertsoginnale Camillale, kes võib pärast tema surma kasutada kuninganna tiitlit. Siiani oli Camilla ise pakkunud, et ta võiks Charlesi kuningaks saamise järel olla hoopis printsess.

Harry ja Camilla suhted on olnud aastaid jahedad. Prints pidavat oma kasuema siiani süüdistama selles, et ta ajas Charlesi ja varalahkunud printsess Diana lahku. Seetõttu arvatakse, et Harryle ei olnud vanaema avaldus meelepärane ning oma vaikimisega näitab ta oma vastumeelsust.

Kuigi prints William ja hertsoginna Catherine pole ka avalikult Camilla kuningannaks saamise teemal sõna võtnud, siis nende Instagrami kontol jagati kuninganna avaldust.