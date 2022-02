RAADIOST TELESSE Jüri tunnistab, et igahommikune saatejuhtimine raadios aitab teles meeletult, sest ta oskab piinlikest momentidest juba loomulikult välja vingerdada. Foto: Taavi Sepp

Enne Eesti Laul 2022 esimest poolfinaali ei teadnud keegi peale Saku Suurhallis viibinute, et lauluvõistluse kolmandaks saatejuhiks on valitud Jüri Pootsmann. Vaid kahe otsesaatega on ta saanud rahva lemmikuks ning Eurovisioni eksperdid ja vanad telehundid loobivad tema suunas kiidusõnu.