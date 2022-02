FOTOD | Taaskord suure muutuse läbinud Renee Zellweger sattus kriitikalaviini alla

FOTO: Vida Press

Hollywoodist on raske leida teist näitlejatari, kes on rollide nimel pidanud nii palju muutuma kui Renee Zellweger. Nüüd portreerib ta uues krimiseriaalis "The Thing About Pam" kuulsat mõrvarit Pam Huppi ning antud rolli nimel pidi ta läbima järjekordse ümbersünni.