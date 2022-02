Karmen Joller talle saadetud ähvarduskirjadest: mind sellised inimesed ei hirmuta. Ma ei karda teid

Maaleht kirjutas laupäeval, et Jolleri aeda loobiti pakk sõnumitega, et perearst osaleb globalistide genotsiidis, on inimrämps, mõrtsukas ning muud.

Jolleri sõnul tuleb talle ohtralt ähvardusi ka veebikanalitest. Kui ta midagi sotsiaalmeediasse postitab, siis ähvardused ka tulevad. Praegu tunnistab arst, et keskmine ähvardus on talle nagu hane selga vesi, ent raskeks muutub olukord siis, kui sõim ning ähvardused jõuavad tema vanemateni. "Nad loevad miskipärast veel kommentaare Delfist ja Päevalehest, kus mõni sõimab mu välimust ja mõni ähvardab," rääkis Joller. Ta sõnas, et igal vanemal on halb oma lapse kohta selliseid arvamusi lugeda. "Minu jaoks on raske, et see nende jaoks nii raske on," ütles Joller.

Joller avaldas eile Facebookis, et tema enda ähvardajaid ja hirmutajaid ei karda. "Meedikute ja teadlaste ähvardamine, alandamine ja mõnitamine on loomulikult madal ja näitab vaid teatud inimeste harimatust, väiklust ja oskamatust toime tulla oma rumalusega. Täpselt samasugused on need, kes mõnitajaid-ähvardajaid takka kiidavad," jagas ta.

"Aga mind sellised inimesed ei hirmuta. Ma ei karda teid. Mulle ei lähe teie mõnitused ja ähvardused korda. Ja teate, miks? Sest palju-palju rohkem on neid inimesi, kes saadavad toetus- ja tänukirju, kes tänaval või poes sõbralikult naeratavad ja tulevad teinekord juurde, et öelda mõni hea sõna. Nad teavad, et meedikud ja teadlased on oma elu pühendanud inimeste aitamisele ja kaitsmisele."

"Seetõttu on Eestis täna umbes 855 000 COVIDi vastu vaktsineeritud inimest, sh umbes 75% täiskasvanutest. See on võrreldamatult rohkem kui põhimõttelisi vaktsiinivastaseid, kellest paljud ajavad valelikku, rumalat ja omakasupüüdlikku loba."

"Meedikud ja teadlased teevad oma tööd ikka edasi, sest me teistmoodi ei oska ega saa. Ravime ja kaitseme teidki, väärinfo levitajad. Oleme seda teinud enne ja teeme ka edaspidi. Meil on ka teie kannatusi valus näha."