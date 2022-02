Muusikasõbrad, rõõmustage! DJ Tiësto esineb suvel Tallinnas

Tiësto on artist, keda hinnatakse elektroonilise tantsumuusika ühe parima tegijana. Rahvusvahelistel areenidel tegutsev DJ ja produtsent on karjääri jooksul viinud koju mitu mainekat Grammy auhinda ja toonud kuulajateni hulganisti plaatina staatuse saavutanud tantsuhitte. Neist värskeim lugu "The Motto", millel teeb kaasa popartist Ava Max, on järjestikuselt kolmas singel Tiësto tulevaselt stuudioalbumilt, raputades edetabeleid ja raadioeetrit üle kogu maailma.