Ülim haruldus: Hiina voogedastuskanal tühistas "Kaklusklubis" tehtud muudatused

Eelmisel kuul Hiinas avaldatud versioonis lõigati aga see osa täielikult välja ning filmi lõpus ilmus ekraanile kiri, et politsei rikkus pahalaste plaani ning päästsid päeva. Seda ikka selleks, et oma rahva seas levitada propagandat, et valitsusele ja ametivõimudele ei tohi vastu hakata.

Autor Chuck Palahniuk, kelle 1996. aasta romaani põhjal film tehti, kirjutas sarkastiliselt Twitterisse: "See on super imeline. Hiinas saavad kõik õnneliku lõpu."

Hiinas pole sugugi ebatavaline, et tsensuuri alla langevad asjad, mis tunnistatakse kultuuriliselt või poliitiliselt tundlikuks. Eelmine aasta lõikasid nad "Sõprade" kokkutuleku erishowd, jättes välja stseenid Lady Gagaga, kes on Hiinas keelatud, kuna ta kohtus juunis Dalai Lamaga. Küll aga on haruldus, et Hiina tsensuuri tühistab ning võib-olla võib see tulevikus veel juhtuda.