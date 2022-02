FOTOD | Vaata, kes tulid Henrik Normanni uue telesarja "Armastus" esilinastusele

Noormehe nimi on Martin ja neiu on Sandra. Martinit mängib näitleja Sepo Seemani näitlejast poeg Oskar Seeman. Naispeaosas on Tartust pärit andekas noor meditsiinitudeng ja balletikooli kasvandik Lisabet Loigu. Martin on kasvanud hobutalus, Sandra aga pealinnas, ühes rahulikus linnaosas. Martin satub hooajatööliseks catering-firmasse, mis korraldab Sandra isa pidu. Šampanjat pokaalidesse kallates ristuvad Sandra ja Martini elud.