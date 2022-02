Kes oleks osanud arvata? Marko Reikopi uus sugulane on Eesti endine peaminister

Ka Eesti esireketil Anett Kontaveitil tuli hiljuti tutvust teha oma uute sugulastega. Sugupuud uurides selgus, et Anett on veresugulane Olav Ehalaga.

Kontaveit ja Ehala on kaheksanda põlve nõod. Nende ühised esivanemad on Mädara Ants ja Kadri, kes elasid 17. sajandil Vändra kihelkonnas. Kontaveit ja Ehala pole ainsad Antsu ja Kadri kuulsad järeltulijad, keda Eesti rahvas hästi teab. Tuli välja, et Kontaveiti juured viivad lausa Lydia Koidula ja Johann Voldemar Jannsenini välja.

"See on väga-väga suur au. See on lihtsalt fantastiline tunne," kirjeldas Anett oma emotsioone.