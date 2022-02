Järjekordne hagi! Meedik kaebas surmaga lõppenud intsidendi tõttu "Rusti" produktsiooni kohtusse

Täpsemalt on hagi esitatud relvaülema Hannah Gutierrez-Reedi ja režissööri abi Dave Hallsi vastu, vahendas TMZ. Meedik Cherlyn Schaefer väidab, et surmaga lõppenud intsident tekitas temas tõsist emotsionaalset traumat, mis on takistanud tal edaspidi tööd teha.

Hagi kohaselt oli Schaefer esimene, kes Halyna Hutchinsile pärast tulistamist abi pakkus, püüdes meeleheitlikult verejooksu peatada, andes talle hapnikku ning kontrollides tema näitajaid.

Schaefer väidab ka, et tema oli see, kes kiirabisse helistas ning tellis helikopteri, et peaoperaator haiglasse lennutada.

Hagis väidab Schaefer, et kogu see läbielamine tekitas temas tugeva šoki, trauma ning emotsionaalseid kannatusi ning ta süüdistab selles produktsiooni ajal vajaka jäänud turvalisust taganud protokolli.

Schaeferi palgati regulaarselt erinevate produktsioonide juurde meedikuks, kuid pärast "Rusti" intsidenti on ta niivõrd läbi, et tal ei ole võimalik meditsiinilistel põhjustel enam tööle minna.

Schaefer esitas hagi Reedi ja Hallsi vastu, sest nemad olid süüdi, et Alec Baldwinile anti relv, mis sisaldas päris padrunit, mille tõttu Hutchins suri. Selles hagis Baldwini ei süüdistata.

Hagis on mainitud ka rekvisiitide ülem Sarah Zachry, kes pidi või oleks pidanud teadma, et relvas on päris padrun. Zachry advokaat William Waggoner aga väidab, et rekvisiitide ülem ei puutunud tulistamise päeval relva ning ei teinud midagi valesti.

Hagis ei ole avaldatud, kui suurt kahjutasu Schaefer nõuab.