Stefan suurendas poolfinaalidega oma võiduvõimalust 50%-le

„Eesti Laulu poolfinaalide järgne ennustuse statistika on olnud põnevas muutumises,“ analüüsib OlyBet Eesti turundusjuht Rasmus Tipp tulemusi. Favoriit Stefani ja tema laulu „Hope“ ennustuse koefitsient on olnud pärast poolfinaale liikumises veelgi suurema võiduvõimaluse suunas. Esmaspäeva hommikuks oli tulemuseks kujunenud juba 2,0, mis näitab võidutõenäosust 50%. Täna hommikuks on tulemus paranenud veelgi, moodustades 1,70.

„Kuigi viimane muutus on suurendanud vahet teisel positsioonil oleva Ott Leplandiga, on Leplandi laul „Aovalgus“ jätkuvalt fännide soosikuks – võiduvõimalus 25%, mida märgib esmaspäevaks kujunenud koefitsient 4,0,“ märgib Rasmus Tipp ja lisab, et rebimine kahe liidri vahel näib jätkuvat ning värske näit on 4,35.