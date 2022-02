FOTOD | Katrin Lust tähistab elukaaslasega olulist tähtpäeva: aitäh, et toetad mind heas ja halvas!

"8. veebruar on eriline päev minu jaoks! Ja ongi neli aastat meie esimesest kohtumisest täis! Aitäh, et toetad mind heas ja halvas," tänas Lust oma elukaaslast, jagades sotsiaalmeediasse ühiseid pilte.

Katrin ja Oliver saavad peagi lapsevanemateks. "Vastab tõele, et ootan beebit! Mul on väga hea meel, et olen saanud seda uudist ligi seitse kuud endale hoida ning siiani olen suurest tähelepanust sellega seoses loobunud. Mõni naine tahab seda uudist kogu maailmaga jagada, aga mõni teine leiab seda olevat midagi väga isiklikku ja mina liigitun pigem viimaste hulka," kommenteeris Lust toona suhteliselt kaua saladuses hoitud isiklikku uudist Kroonikale.