Suur saladus sai paljastatud? Fännid on kindlad, et Kardashianite klann lobises välja Kylie Jenneri poja nime

Möödunud nädalal sai maailma üks kuulsamaid suunamudijaid Kylie Jenner teist korda emaks. Kuigi algselt paljastas Kardashianite klanni noorim õde, et talle on sündinud poeg, siis nüüd on antud perekonna fännid kindlad, et pisipoeg sai nimeks Angel ehk ingel.