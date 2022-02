William ja Kate saavad pärast kuninganna surma uhke päranduse, millest Charles on juba loobunud

Nimel asub Windsori loss Heathrow lennujaama lennutrajektoori all ning pidev müra on juba väärikas eas Charlesi jaoks segav. Ta on otsustanud, et kolib püsivalt Londoni kesklinnas asuvasse Buckinghami paleesse ning tal ei ole Londonile lähedale vaja ühtegi teist residentsi.

Williamil ja Kate'il on praegu kaks ametlikku kodu. Londonis olles elavad nad Kensingtoni palees ning samal ajal on neil maakodu Norfolkis. Viimase said nad pärast abiellumist kingiks just kuninganna poolt.

Pärast Williami vanaema surma saaks nad endale ka Windsori lossi, mis asub ainult 45 minutilise autosõidu kaugusel Kensingtoni paleest, mis jääks Cambrdige'ite jaoks siiski peamiseks residentsiks.

Umbes 1000 aastat vana Windsori loss on vanim ja suurim loss maailmas, kus inimesed sees elavad. Ajalehe Telegraph andmetel pole välistatud, et Kate ja William lõpuks Windsorisse kolivad, sest väidetavalt on nad otsinud Lääne-Londonis asuvaid koole oma lastele. Samuti meeldiks kolmelapselisele perekonnale äärelinna elu. Samuti ei ela Windsorist kaugel ka Kate'i vanemad, kes oleks hertsoginnale suureks abiks.