FOTO | Avalikustati esimene pilt haigest Anastasia Zavorotnjukist. Tütar kinnitas, et tegemist on hinge vaakuva näitlejatariga

Viimati nähti Zavorotnjuki 2019. aasta suvel. 2020. aasta alguses paljastati, et näitleja on tõsiselt haige, kuid tema perekond vaikis. Alles eelmisel aastal tunnistasid tema lähikondlased, et kolme lapse ema võitleb ajukasvajaga ning tema seisund on halb.

Pärast seda on levinud erinevaid jutte tema välimuse ja tervisliku seiskorra kohta. On räägitud, et näitleja on võtnud alla, samas on inimesi, kes väidavad, et ta on just suuremaks muutunud. Levivad ka jutud, et ta on kõnevõimetu.

Venemaa meediasse lekkis foto Zavorotnjuki iluuisutajast abikaasa Pjotr Tšernõševi autost. Näha on, et sportlane istub roolis ning tema kõrval istub naine, kes sarnaneb näitlejatariga. Zavorotnjuki tütar Anna kinnitas, et tegemist on tema emaga. Fotolt on näha, et näitlejatar on võtnud juurde ning tal on lühikesed juuksed. Venemaa ajakirjanikud on võrrelnud tema välimust 2015. aasta suvel väki surnud Žanna Friske viimaste fotodega. Ka tema võttis raske haiguse tõttu tunduvalt juurde ning kaotas pea kõik oma juuksed.