Loengute vahel ühte Kadrioru kohvikusse põiganud Franz Malmsten (22) sõnab: "Tulenevalt oma taustast on mul olnud kindlasti pinget rohkem. Ja see on suuresti mu enda tekitatud."

Juba mängukaaslased ütlesid Franzule tihti, tema vanematele Harriet Toomperele (46) ja Mait Malmstenile (49) vihjates, et niikuinii saab temastki kord näitleja ja küllap ta ka filme teeb. "Samas minu jaoks ei olnud see lihtsalt "niikuinii" – teadsin kohe, et pean selle nimel kõvasti vaeva nägema," lausub Franz, kes on mänginud kümnes filmis. Neist seni tuntuim on samuti Oskar Lutsu teose ainetel sündinud "Talve".