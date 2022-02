FOTO: Vida Press

Brittide seas viidi läbi värske uuring kuningliku perekonna kohta ning tundub, et neile läheb väga korda see, mida kuninganna Elizabeth II oma pereliikmete kohta arvab. Seetõttu on viimase nädala jooksul teinud meeletu hüppe Cornwalli hertsoginna Camilla populaarsus.