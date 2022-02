Raivo E. Tamm on teist korda koroonas: enesetunne seekord palju parem, vaid kurk kähe ja hääl ära

"9. veebruar 2022. Korra aastas ikka? Alles see Facebook näitas aastatagust meenutust mu koroona läbipõdemise postitusest ja eile sain kiirtestiga positiivse tulemuse. Kuna see alumine kriips oli selline kahtlane, tegin ka PCR-testi ja sellegi vastus täna vaid kinnitas positiivsust. Enesetunne seekord palju parem, vaid kurk kähe ja hääl ära. Eelmisel kolmapäeval tegin tõhustusdoosi. Äärmiselt kahju on, et ei saa homme ei Madis Millingu ega ka ülehomme Mari-Liis Küla ärasaatmisele minna. Ja aasta tagasi ei puudunud ma ka töölt – osalesin riigikogu kaugistungitel kodust – praegu sellist võimalust ei ole, suures saalis sel nädalal minu tool tühi, ainult komisjonide ja fraktsiooni töö käib Teams'i kaudu arvutis," kirjutas ta Facebookis.