Tantsutreener Monika Tuvist sai vanaema: emotsioon on mega!

Monika vanima poja Maci (24) ja Sonja Malineni (22) perre sündis tütar, kelle nime pole veel ametlikult registreeritud ning seni jääb see saladuseks.

Noor vanaema on üliõnnelik ega oskagi kohe esimese hooga midagi kosta küsimuse peale, kuidas ta ennast vanaemana tunneb: "Mis ma oskan muud öelda, kui et emotsioon on mega!"