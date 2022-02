KUUM KLÕPS | Fitness-modell Endla Vaheri bikiinipilt võtab sõnatuks

Endla Vaher rääkis möödunud aasta juulis Kroonikale , mida ta selliste seksikate postituste tegemisest arvab. Endla rääkis, et ta on oma kehaga väga rahul ja seda ei häbene. "Postitan sinna pilte, mis väga hästi välja tulevad ja need tuhara pildid tulevad tavaliselt väga hästi välja (naerab). Mina ise ei mõtle sellele, aga tean, et nii mõnelegi see käib närvidele. Nendele ma ütlen, et te ei pea mind jälgima ja vaatama. Ma ei ole suunamudija ka, ei ole neid pilte sinna selle eesmärgiga pannud. Pigem niisama."

"Kõigile ei saa kunagi niikuinii meeldida. Kellegi jaoks on mõni pilt ikka liiga paljastav. Ega mulle on öeldud ikka igasuguseid imelikke asju, kas siis nende piltide kohta või niisama. Loomulikult on oht, et ma loon endast inimeste jaoks, kes mind ei tunne, teistsuguse lihtsameelse kuvandi, aga pildid ei defineeri mind. Mulle on öeldud, et miks ma seda teen, ma jätan endast vale mulje, presenteerin end valesti. Nendele polegi muud öelda, et las ma elan enda elu, las ma teen oma asja. Kui sulle ei meeldi, siis ära jälgi mind."