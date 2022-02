KROONIKA MÄRKAMISED | Taas positiivne, maitse ei ole naasnud ning oluline tähtpäev

Riigikogu liige ja näitleja Raivo E. Tamm andis kolmapäeval teada, et ta on taas koroonapositiivne – esimesest korrast on möödunud umbes aasta. "Enesetunne on seekord palju parem, vaid kurk on kähe ja hääl ära. Eelmisel kolmapäeval tegin tõhustusdoosi," avaldas Raivo. Ta kahetseb, et ei saanud osaleda Madis Millingu ega Mari-Liis Küla ärasaatmisel.