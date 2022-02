"Tahaks veel midagi öelda." Marek Sadam kirjutas 47-aastaselt lahkunud Lea Dali Lionist raamatu

Inga sai loomepuhkusel Egiptuses valmis järje laste­raamatule "Nupukas Nora", Marek on aga kirjutamas raamatut mullu kevadel 47aastaselt lahkunud lauljannast Lea Dali Lionist .

"Kirjutame seda Inge Pitsneriga kahasse ning plaanis on raamat välja anda Lea sünnipäevaks, mis on 28. veebruaril. Raamatu pealkirjaks saab "Tahaks veel midagi öelda...". Tuleb ilus ja lealik," lubab Marek. Lea pere on teda palunud ka läbi viima Lea urnimatuse talitust septembris Haljala surnuaial.