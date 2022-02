KLÕPS | Eesti kõige populaarsem OnlyFansi täht näitas, kui sarnased nad õega on

Sandra jagas pilti koos enda õe Gerliga, kellega nad on äärmiselt sarnased. "Peaaegu sama head kui need geenid," kirjutas Sandra pildi juurde.

Sandra kummutas 2020. aastal Kroonika vahendusel mitmeid väärarusaami, mis inimestel seoses OnlyFansiga on. "Onlyfans ei ole pornosait vaid eraldi sotsiaalmeedia platvorm kuhu sisulooja võib postitada ükskõik mida. OnlyFansis jagavad eksklusiivset sisu inimesed erivaldkondadest. Personaaltreenerid jagavad enda treeningnippe, kokad jagavad enda toidu valmistamisest videoid, tantsutreenerid viivad läbi online tantsutunde jpm. Mõte on selles, et ükskõik mis sisu sa postitad, selle nägemise eest peavad fännid/kliendid maksma," rääkis Sandra.

"Põhjus, miks paljud seostavad OnlyFansi paljaste piltide ning erootikaga on see, et OnlyFans läks algselt populaarseks just läbi pornostaaride, kes hakkasid videoid postitama OnlyFansi, kuna OnlyFansis ei ole erilisi piiranguid ning see on üks väheseid platorme kuhu selliste videote postitamine on lubatud. Sealtkaudu tekkis vale maine OnlyFansi platvormi suhtes, et seal justkui on ainult täiskasvanutele mõeldud sisu. Tegelikkuses aga võid sa OnlyFansist leida väga erinevaid sisuloojaid, kes kaugeltki mitte ei postita endast paljastavaid pilte ega videoid."

Nii Sandral kui mitmel teisel OnyFans sisuloojal on probleeme, et nende sealset sisu levitatakse vabalt ja tasuta ilma nende loata. Sandra on läinud isegi nii kaugele, et võttis ühendust oma juristiga, kes ühe sellise tegelasega pidi silmitsi seisma.

Küll aga tekitab see nii mõneski küsimused, miks piltide levitamine on probleem, kui naine need pildid endast ise teistele vaatamiseks teeb. Lühike vastus – autorikaitse.