Täiskasvanute portaalis miljoneid teeniv modell hullutab endast poole nooremaid mehi

Colorados elav 46-aastane Nita Marie ütleb, et inimesed tihti imestavad tema välimuse üle, sest ta näeb palju noorem välja, kirjutas The Sun.

Seksikate piltidega miljoneid teeniv Nita tunnistas ausalt, et talle meeldib noortelt meestelt saadav tähelepanu. Ta oletab, et saab aastas umbes 400 Valentini pakkumist ning veedab sõbrapäeva šokolaade, kinki, lilli ja isegi sularaha vastu võttes.

"Kõige kallim kingitus, mille ma olen saanud, on 2000 dollarit maksnud kaelakee. See oli fännilt, kellest hiljem sai partner," rääkis Nita.

Aga sel aastal ei pööra Nita pead ka kõige kallimad kingid, sest ta abiellus endast 13 aastat noorema mehega. Ja nagu modell rääkis, siis ta on alati just nooremate meeste seas populaarne olnud.

"Minu fännide keskmine vanus 25. Mulle meeldib olla vanem naine, keda nooremad mehed atraktiivseks peavad. See tuletab mulle meelde, et ma kunagi ei unustaks enda seksuaalsust, ja jõudu, kui hea on end oma kehas hästi tunda."