Halb üllatus või kallis kingitus? Prints Harry endist pruuti ootas koduhoovis kriminaalne pakk

"Mulle tundus, et see kohver langes taevast. Mõned hetked hiljem koputasid kaks politseinikku mu koduuksele. Segaduses kutsusin nad alguses mu koju sisse, aga nad läksid kähku antud kohvrit otsima. Pärast avamist oli näha, et seal oli suur hunnik raha, narkootikume ja kallite autode võtmeid. Nad uurisid, kas need asjad on minu omad," meenutab Bonas veidrat läbielamist. Ta kinnitas võimudele, et tegemist pole talle kuuluvate asjadega.