Noor näitleja ja laulja Loora-Eliise Kaarelson: väikestest asjadest ju kõik algabki

Uurisime Looralt, kust sai alguse tema laulupisik, millised olid tema esimesed kogemused näitlejana ja kuidas vaatab noor artist tagasi

superstaarisaatele.

Elu muusikataktis

Muusika- ja näitlemisprojektide kõrvalt õpib Loora Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis rütmimuusika laulja erialal. Noor artist on juba väiksest peale elanud ja hinganud muusikataktis.

"Mulle meeldib läbi muusika end väljendada ja näha, kuidas see kuulajaid puudutab," lausub Loora tähendusrikkalt. Laulja sõnul oli Otsakooli sisse saamine tema jaoks rõõmus üllatus, kuna konkurents erialale on suur.

Loora on tänulik, et koolis on tema päevad muusikaga tegelemist täis ajal, kui paljud artistid on oma leivast ilma jäänud. "Praegu tagasi vaadates on selline asjade käik maru hea ajastusega, sest kogu

meelelahutussektorit tabasid kaks väga ebastabiilset aastat, aga mina saan selle aja jooksul oma oskuseid intensiivselt edasi arendada," tõdeb ta. Kuigi praegu keskendub ta Eesti Laulule ja koolieksamitele, leiab ta uuel aastal aega ka uuteks näitlemis- ja muusikaprojektideks.

Superstaari tähelend

Loora-Eliiset õppisime lähemalt tundma viimases "Eesti otsib superstaari" hooajas, mille eelvoorus pandi ta Kauroga kõrvuti proovile. Stuudiovooru jõudis lõpuks duost ainult Kauro ning Loora tee

lõppes kahjuks teatrivoorus. Lauljanna ei kahetse sellest olenemata saates osalemist. Kuigi Loora saab enda sõnul lavanärviga tavaliselt hästi hakkama, puges teatrivoorus väike pabin põue.

"Ma panin kogu oma energia sellele, et vokaali kontrolli all hoida ja huumoriga asjasse suhtuda, aga jalg ikkagi tudises," sõnas ta. Kaarelson tõdeb, et õppis saates ennast paremini tundma ja võtab sealt kaasa suure kogemustepagasi. "Artistina on vaja end aeg-ajalt panna ebamugavatesse olukordadesse, et ka oma oskustest paremini aru saada ja positiivne on see, et saade kasvatas minus enesekindlust,’’ usub ta.