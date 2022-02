Alari Kivisaar oma uuest kallist ehtest: peale minu naise pole keegi hinda krõbedaks pidanud

“Peale minu naise pole keegi hinda krõbedaks pidanud. Aga mida tema ka kelladest teab,” muigab Kivisaar heatahtlikult. “Kes kellamaailmaga natuke kursis, saab aru, et tegelikult on hind pigem soodne kui krõbe. Eriti muidugi eeltellimise hind. Kiidetakse ikka põhiliselt mehhanismi, aga eks Šveitsis on sellega ka ka imeliselt head tööd teinud.”