Adele on suures jamas? Lauljatari tänukõne on toonud talle paljude inimeste pahameele

FOTO: Vida Press

Sel aastal jagati Briti muusikaauhindadel esimest korda välja ainult üks aasta artisti auhind, mille võitis Adele. Kuna tavaliselt on naistele ja meestele olnud erinevad kategooriad, siis otsustas lauljatar oma tänukõnes mainida, et ta on ikkagi õnnelik selle üle, et ta on just naisartist.