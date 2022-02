Bob Sageti viimased minutid: selgus põhjus, miks "Lastega kodus" staar üksinda hotellitoas suri

Floridas Orlandos asuvas hotellis peatunud koomik kukkus oma toas ning lõi oma kukla vastu teadmata objekti. Sellest tekkis ajuverejooks, mis sai Sagetile mõne aja pärast saatuslikuks. Ta jõudis magama minna ning tema elutu keha leiti voodist. Pärast surnukeha leidmist märgati, et mehel on sinikas pea tagaküljel, kuid ei tehtud kindlaks, millise objekti vastu ta oma hotellitoas on kukkunud.