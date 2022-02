Snoop Dogg kaevati seksuaalse ahistamise eest kohtusse: ta on kullakaevaja

Naine väidab, et Snoop sundis teda talle 2013. aastal oraalseksi tegema, aga räpparit esindav allikas sõnas, et hagi on sisse antud just nüüd, sest Snoop esineb Super Bowli vaheaja showl ning naine loodab selle tõttu saada kopsaka valuraha.