Soome jäähokistaar ei saa eestlannast kuidagi lahutatud: üheks tüliõunaks on mehe suur varandus

Mikko ja Helena abiellusid 2014. aasta suvel. Nende suhtest sündis kolm last – Sofie, Kasper ja Oscar – ning tundus, nagu põhjanaabrite jäähokistaar ja tema kaunis kaasa elasid USAs oma unistuste elu. Hilisemas intervjuus Ilta-Sanomatega tunnistas Helena, et viimase raseduse ajal tekkis nende suhtes kriis ning naine kuulis igasuguseid kuulujutte oma abikaasa truudusetusest.

Pärast suhte lagunemist kolis Mikko tagasi Soome ning Helena jäi kolme lapsega elama USAsse Minnesotasse. "Minu jaoks oleks kurb kolida ära kodust, kus lapse sündisid. Neil on omad sõbrad ja hobid siin," ütles eestlanna kaks aastat tagasi antud intervjuus. Samuti tunneb Helena end rahulikumana just teisel pool ookeani.

Seetõttu andis tema lahutuspaberid sisse USAs, Mikko aga Soomes. Mees põhjendas seda sellega, et tema elab taas oma koduriigis. Kohtupaberitest selgub, et algselt pidi Koivude perekond pärast Mikko hokikarjääri lõppu kolima tagasi Soome ning USAga on nad seotud ainult tänu mehe juba lõppenud sportlaskarjäärile. Mikko sõnul oleks temal ja Helenal olnud ainuke küsimus see, et kas kolida Helsingisse või Turu linna lähedale, kust Mikko ise ka pärit on. Eestlanna olevat otsustanud USAsse jääda alles pärast seda, kui nad lahku läksid.