Vaata seda hetke, mil filmitegijatest vanapaar sai teada, et nad on Oscarile nomineeritud

Paar vaatas Oscarite nominatsioonide avalikustamist otse ning kui teatati, et nende film kandideerib parima lühianimatsiooni kategoorias, olid nad šokis ja pööraselt õnnelikud, kirjutas BBC.

Foto: Youtube/Beryl Production

"Filmi tegemisele kulus kuus aastat, nii et see oli seda väärt," rääkis Joanna BBC Wales raadiole. "Kõik on käsitsi paberile joonistatud ja siis arvutisse skaneeritud. Seal on umbes 24 000 joonistust."

Nad plaanivad Oscarite galal ka ise osaleda ning oleks tore Wales auhinnaga ka kaardile panna. Oscareid jagatakse 94. korda 27. märtsil Los Angeleses.

Joanna animeeris filmi "Affairs of the Art" ning Les Mills kirjutas ja produtseeris selle. Neil võttis kuus aastat, et teha lugu Walesi vabrikutöötajast Berylist, kellele meeldib kunst.

Joanna ja Les asutasid Beryl Productioni 1980. aastatel ning teevad käsitsi joonistatud animatsioone. Oscarid ei ole neile võõrad. Nende 1998. aasta film "Wife of Bath" sai nominatsiooni ning nad on oma tööde eest võitnud ka Emmy ja Bafta.

"Oleme seda teinud juba aastast 1986. Tegime enne seda kolm Beryli filmi," sõnas Les. "Kõik need on Walesis tehtud Walesi rahade ees, nii et tegu ei ole uue karakteriga, küll aga armastatud tegelaskujuga. Ta on Walesi töölisklassi naise võrdkuju ja me oleme alati seda kvaliteeti tema juures hoidnud."

Joanna lisas: "Oleme niivõrd õnnelikud, et saime nominatsiooni, sest see on suurepärane."

"Affairs of the Art" on nomineeritud ka selle aasta Baftadel briti lühifilmide kategoorias.