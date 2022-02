Estonia balletijuht: Svetlana lahkumine on töökollektiivile väga raske, sest see juhtus nii äkki

Linnar Loosi rääkis Kroonikale, et Svetlana traagilise hukkumise ajal autoõnnetuses on pooleli kogu teise aasta repertuaar, millega tantsijanna ka seotud oli. Nende hulgas "Giselle", "Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi", valmiv uuslavastus "Õhtused Majad", aprillis "Bajadeer" ja repertuaari tagasi tulevad "Anna Karenina" ning "Alice Imedemaal".

"Svetlana surm on kõigi jaoks tragöödia, eriti tema pere ja lähedaste jaoks. Artisti lahkumine on seda enam valusam, kuna publikule on pakutud nii palju ilusaid elamusi ja nüüd äkki ei saa enam midagi pakkuda. Kõik on nagu noaga ära lõigatud."