Nele-Liis Vaiksoo uuest plaadist: hoiame au sees kõike, mis on juba loodud

"Enamus laule on seal kõik vanad uues kuues, aga "Vastu mu akent" on küll kirjutatud ühele vanale Leelo Tungla luuletusele, ent see on täiesti uus laul," rääkis Nele-Liis "Terevisioonis".

Muusiku põhieesmärk uue plaadiga oli jätta alles kõik see, mida armsaks saanud laulude autorid loonud on. "Need on täiesti äratuntavad laulud, mõni akord või harmoonia on siin-seal muudetud, aga oleme üritanud hoida au sees kõike, mis on loodud," sõnas laulja.