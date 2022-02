FOTOD | Teeb kadedaks küll! Räppar Beebilõust naudib koos kallimaga puhkust täiel rinnal

Pahapoisi kuulsusega Andrus "Beebilõust" Elbingut kohtas Ingrid kuue aasta eest. Esialgu ei hakanud Andrus talle kuidagi silma. "Tema välimus ei vastanud minu maitsele. Välistavaks faktoriks sai juba see, et Andrus ei ole minust eriti palju pikem," rääkis Ingrid 2019. aastal Kroonikale antud intervjuus.

Siiski oli noorte vahel tõmmet. Ingridi sõnul on see täiesti seletamatu keemia – nende suhe purunes, aga nad leidsid teineteist taas. "Läksime üle piiride ja olime aasta aega lahus. Sel ajal veendusime, et eraldiolek ei õnnestu meil kuidagi."