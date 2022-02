Trad.Attack!'i uue loomingu taga on Linkin Parki kauaaegne mänedžer

„Tegemist on projektiga, mis on kindlasti meie mugavustsoonist väljaspool,” ütleb bändi kitarrist Jalmar Vabarna. „Meie lugusid on ennegi remiksitud (Lumevärv, NOËP, Lumele), kuid nii laia rahvusvahelise haardega pole me veel ühtegi albumit teinud. Väga olulist rolli mängis siin meie agent Juliana Volož, kes valis koos meiega albumile remiksijaid,” kirjeldab Vabarna.