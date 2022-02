Grete Kuld mängufilmist "Soo": õudust saab küll

"Õudust saab küll tegelikult," iseloomustas Kuld filmi ja lisas, et keeruline on määratleda linateose žanrit. Pigem on tema arvates filmis mitmeid erinevaid killukesi, mis viitavad paljudele kategooriatele.

Filmi lavastaja Ergo Kuld on Grete Kulla abikaasa. Küll aga tõdes Grete, et allahindlust talle võtteplatsil ei tehta ning kõiki peetakse võrdseteks. "Üldse pole võimalust pirtsutada," naljatles Grete.

Valentinipäeval, 14. veebruaril esilinastub Oskar Lutsu jutustuse ainetel valminud uus kodumaine mängufilm "Soo", mis on režissöör Ergo Kulla ja stsenarist Martin Alguse teine Lutsu teose põhjal valminud film "Talve" järel.

Filmi produtsendi Tanel Tatteri sõnul on Oskar Lutsu 135. sünniaastapäevaks valminud "Soo" film, mis võiks meeldida igas vanuses kinokülastajale, keda huvitab haarav lugu ja Eesti kirjanduse ekraniseering. "Soo" film võiks olla põhjus, mis Eesti inimesed taas kinno toob. Kinos käimine ja kodumaiste filmide tootmine on viimastel aastatel olnud keeruline, kuid meie kultuuri hoidmiseks ja noortele sobivate formaatide loomiseks on filmikunstil väga oluline roll."

Tatteri hinnangul on "Soo" üldinimlik armastuslugu, mis puudutab ühtmoodi nii eestlase kui ka välismaise publiku hinge. Ta tõi välja, et kaks aastat tagasi esilinastunud Oskar Lutsu "Talve" tõi Eesti kinodesse 150 000 vaatajat ja filmist sai üks vaadatumaid Eesti filme läbi aegade. "Saime sellest indu ja julgustust tutvustada Eesti rahvale kinolina kaudu ka seda osa Oskar Lutsu loomingust, mida veel nii laialt ei tunta ning loodame, et see võetakse sama soojalt vastu."