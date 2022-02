Franz Malmsten selgitas, miks ta lavakooli õppima ei läinud: olen läinud asju tegema ikka enda tahte pealt

"Väga pikalt olin lavakasse astumises kindel. Aga viimasel aastal pärast VHK lõppu – lavakas oli siis vaheaasta, kui ei võetud uut kursust sisse – hakkas minus diskussioon tekkima. Et äkki see on hoopis BFM, kuhu edasi minna? Ma ju läksin algselt siiski lavaka katsetele, sain ka esimesest voorust edasi, kuid jätsin siis pooleli. Esimese vooruni olid katsete ajad lavakas ja BFMis eraldi, aga teise vooru ajal hakkasid need kattuma. Pidin valima. Ja see toimus kuidagi päevapealt – et ma tegelikult tahan praegu BFMi rohkem. Kui ma ei oleks VHKs käinud, ma arvan, et see valik oleks mulle palju raskem olnud. Lavakas kestab neli, VHK kestis kolm aastat – see kool on naljaga pooleks öelduna lavaka nii-öelda beebiversioon, sisukokkuvõte. Ma arvan, et see andis mulle ka tegelikult väga-väga palju, sest mina üritasin sellest maksimumi võtta. Ma ei ütle, et ma ei peaks enam kunagi lavakasse minema, aga siis kõhklesin, kas tahan kohe pärast VHK-d veel neli aastat professionaalset teatrikooli läbida. Tahan pigem uusi asju proovida ja olen väga õnnelik, et tegin valiku BFMi kasuks. Paljude erialade puhul, mulle tundub, on see nii – selleks, et olla näitleja, sa pead olema ka lavastanud, ja selleks, et olla hea lavastaja, sa pead olema näidelnud. Sa pead lavastajana aduma, mis toimub näitleja mõttemaailmas, ja näitlejana tajuma, millise tulemuseni lavastaja tahab jõuda. Mina olen hakanud oma koolitööd tegema sellise pilguga. Olen hakanud vaatama teksti kui tervikut teise pilguga. Nii et võib öelda, et olen ka praegu nagu näitekoolis."