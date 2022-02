Vihakuritegu? Politsei otsib taga Kerdo Mölderi endise kihlatu pussitajat: ohvrit rünnati selja tagant

9. veebruari hilisõhtul sai häirekeskus teate Tallinnas Haabersti linnaosast, kus terariistaga rünnati 29-aastast meest. Sündmuskohale reageerinud kiirabi toimetas kannatanu eluohtlikus seisundis haiglasse, kus tänu kiirelt osutatud abile õnnestus meedikutel mehe elu päästa.

Alustatud kriminaalmenetluse käigus on uurijad kogunud tänaseks piisavalt tõendeid selle kohta, et kuriteo toimepanemises on alust kahtlustada 25-aastast Ralf-Viljar Väljast, keda politsei on püüdnud erinevatest võimalikest viibimiskohtadest leida, kuid siiani ei ole otsingud tulemusi andnud.

Politsei palub kõigil, kes teavad Ralf-Viljari elukohta, nendega ühendust võtta. Omapoolse panuse tegi ka Kerdo, kes Facebookis kutsus inimesi üles reageerima.

"Me oleme juba päevi kõik palvetanud, et Priidu taas end elule võitleks! Kallis Priidu, me usume Sinusse - sa oled vapper, sa oled võitleja ja pääsed sellest! Me palvetame kõik Sinu eest, Priidu! " kirjutas Kerdo.

"Palun Ühinege meie palvetega ja liituge kõik, et leida see sadistist noakangelane! Palun leiame kiirelt üheskoos kohutava "noakangelase" Ralf-Viljar Väljase, kes jõhkralt mõned päevad tagasi Priidut noaga ründas ja seda selja tagant!"

"Selline külmavereline sadist ei tohi ega saa vabaduses ja meie seas viibida - selliste pärast oleme me kõik ohus!"

"Ma ei taha enam kirjutada ühtegi laulu valust ja purunenud armastusest, sest need kõik alati täituvad!" ütles laulja Kerdo Mölder veebruari alguses, tunnistades, et on oma kauaaegsest kallimast lahku läinud.

Laulja kinnitab Õhtulehele, et see on tõsi. Priidu Heinroos, kellega oldi paar juba kaheksa aastat ning peeti pulmaplaanegi, pakkis oma asjad ja lahkus! "Ma ei oska teile praegu oma valu kirjeldada, sest see on erakordselt suur. Ma ei oska teile korrektseid või diplomaatilisi sõnu ritta seada, sest pikalt magamatus on tekitanud meeltesegaduse ja nõrkuse," lausub südamevalust vaevatud laulja.

