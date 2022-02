OTSEFOTOD | Eesti Laulu finaalipäev alustab: vaata, kuidas pääseb karmide koroonareeglitega Saku Suurhalli sisse

Foto: Taavi Sepp

Juba täna hilisõhtul kroonitakse tänavune Eesti Laulu võitja ja on selge, kes läheb meid Eurovisionile maikuus esindama. Saku Suurhallis on sagimist olnud juba hommikust saadik ning lõunal alustab viimane läbimäng, mille jaoks on saali lubatud ka publik.