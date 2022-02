Heidy Purga sõprusest Karolin Kuusikuga: peale seda esimest koostööd said meist lahutamatud kaaslased

Naised tutvusid 2000ndate keskel. "Karolin oli sel hetkel veel EKA moedisaini üliõpilane, kelle tööd jäid kohe silma. Tema selgelt eristuv käekiri ja lähenemine kõnetasid mind ja tekitasid uudishimu. See oli umbes 18 aastat tagasi, kui mul tekkis võimalus ajakirja Just! kaaneloo jaoks ta stilistiks kutsuda. Helistasin talle ja küsisin, kas ta oleks huvitatud. Nii meie sõprus alguse sai ja teeme endiselt ka koostööd," rääkis Purga.

Heidy meenutas ka naljakaid seiku. "Neid on suht palju olnud. Karoliniga on kuidagi alati nii olnud, et ka kõige tõsisemates olukordades leiab ta alati mingi huumorinoodi, tal on see väga hea oskus, mille üle olen tohutult tänulik."