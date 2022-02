Rolf Roosalu ABBA tribuudist: me teemegi õhtu ABBA lauludega, mitte ei tee mingit palagani

Eesti variandiks siiski Koit Toome päris nende kollektiivi ei nimetaks. "See on natuke teine formaat ja läheb rohkem sinna Näosaate kapsaaeda."

Rolf lisas, et nende kokkuleppe oli ka see, et nad ei hakka kontserdil kedagi matkima. "Me laulame neid laule kui Koit, Kaire, Dagmar ja Rolf. Me teemegi õhtu ABBA lauludega, mitte ei tee mingit palagani."

Roosalu rääkis, et tal on ABBA-ga seoses üks halb mälestus. "Me käisime "Miss Saigoniga" tuuril Saksamaal ja siis ühel vabal päeval läksime Hamburgis ABBA tribüütkontserdile. Ostsime kahe sõbraga sinna väga kallid piletid, ja siis see oli nii halb. See oli ehe näide sellest, kuidas ei peaks seda ABBA tribüüti tegema. Minu eredaim hetk sellest kontserdist oli see, kui üks meist kolmest jäi lihtsalt tooli peale magama ja norskas täiega."