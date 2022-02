FOTOD | Kui ei teaks, siis ei tunneks ära: "Sõprade" täht on tundmatuseni muutunud

54-aastast Matt LeBlanci märgati Sherman Oaksi autotöökoja juures kandmas lohvakaid dressipükse ning varjamas oma nägu nokamütsiga, kirjutas The Sun. Tal oli ka habe ajamata, mis on tavaliselt sileda väljanägemisega staari jaoks ebatavaline.

Eks LeBlanci välimus tekitas fännides nii mitmeidki küsimusi, kuid mitte rohkem, kui nende üha kasvav mure tema ekraanipartneri Matthew Perry kohta. 52-aastane Perry on minevikus võidelnud nii alkoholi kui narkootikumidega ning fännid kahtlustavad, et ta on uuesti tarbima hakanud.

Perryl on ka enda elust rääkiv raamat välja tulemas, kus ta soovib oma sõnadega rääkida kõigest sellest, mida tema kohta seoses tema sõltuvustega on kirjutatud. "Kõrghetked on olnud kõrged ja madalad hetked väga madalad. Aga ma elan, et sellest rääkida, kuigi vahepeal tundus, et nii ei lähe."