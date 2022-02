Tallinn Music Week läheb mais toimuvale festivalile vastu ühist mänguvälja sümboliseeriva tunnuskujundusega

“TMW-l põimuvad erinevad žanrid ja identiteedid, ühendajaks jätkusuutlikud, tulevikku suunatud mõtted ja teod,” ütleb uue tunnuskujunduse autorist graafiline disainer Vello Lutter. “Festivali visuaalne identiteet peab olema julge, eristuv ja integreeritav erinevates formaatides. Tänavust kujundust kannavad abstraktsed vormid, mis tähistavad erinevate ideede ja vaadete vahelist dialoogi keskkonnas, kus kõigile on ruumi. Kontrastsetes toonides kujundeid ühendab nende puutepunktides toimuv "tants" ning aeg-ajalt moodustuvad viskoosselt liikuvate elementide vahel valged “üksmeele alad”.”

Lutter lisab: “Visuaalide värvikombinatsioonid on valitud selliselt, et oleks tunnetav nii abstraktsete vormide kontrastsus kui ka oleks selgesti loetav kõrgemal kihil asuv valge tekst. Lõpptulemuseks on värske ja julge tervik."