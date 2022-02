VIDEO | Kui virgunud see ikkagi on? Amazon TV avaldas esimese "Sõrmuste isanda" treileri

"Lord of the Rings: The Rings of Power" arvatakse olevat kõige kallim teleproduktsioon, mis kunagi tehtud. Selle koguväärtuseks loetakse üks miljardi dollarit, kirjutas BBC.

Sarja sündmused toimuvad tuhat aastat enne JRR Tolkieni ja Peter Jacksoni filmide sündmuseid ning seda on võimalik vaadata alates septembrist.

60 sekundilises videoklipis on võimalik näha kääbikute esivanemaid ja teisi müütilisi tegelasi. "Enne kuningat, enne vennaskonda, enne sõrmust - uus legend algab sel sügisel," on klipis kirjas.

Klipis saab näha harfooti, mis on teatud tüüpi kääbik. Siis loomulikult ka haldjad, pöialpoisid ja mäekollid.

Loomulikult on ka neid, kes arvavad, et Amazoni loojad lähevad tänapäeva muudatustega kaasa ning lisavad sinna rasse ja seksuaalvähemusi, keda Tolkieni originaalloomingus polnud, ja seda vaid selleks, et ekraanile veel rohkem mitmekesisust tuua.

Eriti heidetakse nalja selle üle, et kui "Sõrmuste isanda" eelloos on mustanahalised kääbikud ja hilisemates filmides neid pole, siis on järelikult mingi hetk toimunud etniline genotsiid.

