Briti kuningliku perekonna koroonakolle suureneb: haigestunud on ka Camilla

Allikas ütles Daily Mailile, et Camilla on saanud kolm vaktsiinisüsti ning temaga hiljuti kohtunud inimestele on antud teada, et hertsoginna on nakatunud. Eelmise nädala neljapäeval sai Charles teada, et ta on positiivse proovi andnud. Samal päeval käis Camilla veel mõnel kohtumisel.